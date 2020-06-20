Türkiye ve İtalya’dan Libya’da işbirliği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi. Di Maio, Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Libya, Türkiye-AB ilişkileri, Suriye ve Doğu Akdeniz konularının masaya yatırıldı. Libya'da yaşanan ihtilafın sona ermesi konusunda mutabık olan tarafların Avrupa Birliği'nin Libya'ya silah transferini engellemek için sürdürdüğü İrini Operasyonu'na yönelik farklı bakış açıları toplantıya yansıdı. Çavuşoğlu, operasyonun tarafsız olmadığını belirterek "İrini'nin içerisindeki Fransa bizzat Libya'ya silah yolluyor, bunu denetleyebiliyor musunuz?" sözleriyle eleştirisini dile getirirken, İtalyan Bakan, "İrini'yi Libya'nın iki tarafı da eleştirdiği için dengeli sayabiliriz" ifadelerini kullandı.AB içerisinde Türkiye'ye yönelik en güçlü desteği her zaman İtalya'dan gördüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Libya ziyaretimizde elde ettiğimiz izlenimleri anlattım. Ziyaretimiz hakkında kendisine bilgi verdim. İtalya ile birlikte Libya'da kalıcı bir barış ve sonuç getirecek siyasi adımlar için çalışacağız. İtalya burada ateşkes ve siyasi çözüm için samimi bir çaba sarf etti. Bundan sonraki çabalarımızda da İtalya ile birlikte hareket etmek istiyoruz. Keza Suriye ile birlikte görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.İtalyan Bakan Di Maio da "Artık AB için Libya bir güvenlik sorunu oluşturmamalı. Bunun için siyasi çözüm gerekiyor. Biz BM'nin barış sürecini destekliyoruz. Libya'daki tarafların masaya oturma niyetinden memnunuz. Sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz. Türk halkına, pandeminin en zor günlerinde verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Göç konusunda da Türkiye çok ciddi çabalar gösterdi, bunu takdir ediyoruz" dedi.Türk turistlerin İtalya'ya gitmek istediğini bildiren Çavuşoğlu, "Ağustos itibariyle uçuşların başlamasını konuştuk. Sağlık ve Turizm bakanlıklarımız devrede. AB'nin bize yönelik aldığı karar hakkaniyetten uzak" açıklamasında bulundu.