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'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde restoran ve barların yer aldığı Uptown bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. ABD'nin Minneapolis kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 12:14 Son Güncelleme: 21.6.2020 12:33 ABONE OL
ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

ABD'nin Minneapolis kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde restoran ve barların yer aldığı Uptown bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Minneapolis Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden kişinin erkek olduğu belirtilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari: Toparlanma inişli çıkışlı olacak George Floyd'un kardeşi, BM'ye ABD'deki ırkçılıkla ilgili soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu ABD Başkanı Trump, "polis reformu" kararnamesini imzaladı

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ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
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