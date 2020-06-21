Botsvana’da 3 ayda 154 fil öldü

AFRİKA kıtasının güneyinde bulunan yaban hayatıyla ünlü Botsvana'nın Okavango bölgesinde nisan ayından bu yana 154 fil öldü. Gizemli fil ölümlerinin sırrı henüz çözülemedi. Başkent Gaborone'deki Av-Yaban Hayatı yetkilisi Dikamatso Ntshebe, yaptığı açıklamada, bazı fillerin hasta, bazılarının da ölmek üzere olduğunu söyledi. Botsvana'da geçen sene şarbon salgını nedeniyle 100'den fazla fil ölmüştü. Her ne kadar Afrika fili sürekli kaçak avcılık nedeniyle sürekli olarak yok oluyor olsa da, Botsvana türlerin neredeyse üçte birine ev sahipliği yapıyor ve sayıları artıyor. Ülkede fil sayısı 1990'larda 80 bin civarında iken, bugün 150 bin civarında. DIŞ HABERLER