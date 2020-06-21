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’da vakalar 1 milyonu geçti

Giriş Tarihi: 21.6.2020 ABONE OL
Brezilya’da vakalar 1 milyonu geçti
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 822 bini aştı. 464 bin 20 kişi yaşamını yitirirken, virüs tespit edilen 4 milyon 662 bin 567 kişi iyileşti. Tedavisi süren 3 milyon 695 bin 627 aktif vaka bulunuyor.
ABD: En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de son 24 saat içinde 10 bin 345 yeni vaka görüldü. Toplamda 121 bin 558 kişi de yaşamını yitirdi.
Brezilya: ABD'nin ardından 1 milyon vakayı geçen ikinci ülke oldu. Son 24 saat içinde 54 bin yeni vaka daha kaydedildi.
DSÖ: Salgının başladığından bu yana 150 bin günlük vaka ile zirveye ulaşıldığını açıkladı.
İtalya: Aralık ayında atık sularda virüs bulunduğu ortaya çıktı.
Meksika: Bir gün içinde 647 kişi daha öldü.
Hindistan: Son 24 saat içinde 375 kişi öldü.
Çin: Ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 27 yeni vakaya rastlandı. Yeni ölüm yok.
İspanya: 98 gün süren OHAL sonlandırıldı.
Afrika: Son 24 saatte 10 binden fazla vaka görüldü.
Japonya: Başkent ve çevresine yönelik seyahatlerin önü açıldı.
Rusya: Moskova'da 34 kişi daha öldü.
Suudi Arabistan: Can kayıpları bin 230'a yükseldi. 3 bin 941 yeni vaka saptandı.
Kanada: Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 396'ya çıktı.
Peru: Son 24 saatte Kovid- 19 nedeniyle 199 kişi öldü.
İngiltere: 128 kişi daha öldü. Can kaybı 42 bin 589'a yükseldi.
Almanya: Gütersloh kentindeki Tönnies et fabrikasında bin 29 işçide Kovid-19 tespit edildi.

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Brezilya’da vakalar 1 milyonu geçti
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