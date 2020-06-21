Brezilya’da vakalar 1 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 822 bini aştı. 464 bin 20 kişi yaşamını yitirirken, virüs tespit edilen 4 milyon 662 bin 567 kişi iyileşti. Tedavisi süren 3 milyon 695 bin 627 aktif vaka bulunuyor.En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de son 24 saat içinde 10 bin 345 yeni vaka görüldü. Toplamda 121 bin 558 kişi de yaşamını yitirdi.ABD'nin ardından 1 milyon vakayı geçen ikinci ülke oldu. Son 24 saat içinde 54 bin yeni vaka daha kaydedildi.Salgının başladığından bu yana 150 bin günlük vaka ile zirveye ulaşıldığını açıkladı.Aralık ayında atık sularda virüs bulunduğu ortaya çıktı.Bir gün içinde 647 kişi daha öldü.Son 24 saat içinde 375 kişi öldü.Ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 27 yeni vakaya rastlandı. Yeni ölüm yok.98 gün süren OHAL sonlandırıldı.Son 24 saatte 10 binden fazla vaka görüldü.Başkent ve çevresine yönelik seyahatlerin önü açıldı.Moskova'da 34 kişi daha öldü.Can kayıpları bin 230'a yükseldi. 3 bin 941 yeni vaka saptandı.Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 396'ya çıktı.: Son 24 saatte Kovid- 19 nedeniyle 199 kişi öldü.128 kişi daha öldü. Can kaybı 42 bin 589'a yükseldi.Gütersloh kentindeki Tönnies et fabrikasında bin 29 işçide Kovid-19 tespit edildi.