Brezilya’da vakalar 1 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 822 bini aştı. 464 bin 20 kişi yaşamını yitirirken, virüs tespit edilen 4 milyon 662 bin 567 kişi iyileşti. Tedavisi süren 3 milyon 695 bin 627 aktif vaka bulunuyor.
ABD:
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de son 24 saat içinde 10 bin 345 yeni vaka görüldü. Toplamda 121 bin 558 kişi de yaşamını yitirdi.
Brezilya:
ABD'nin ardından 1 milyon vakayı geçen ikinci ülke oldu. Son 24 saat içinde 54 bin yeni vaka daha kaydedildi.
DSÖ:
Salgının başladığından bu yana 150 bin günlük vaka ile zirveye ulaşıldığını açıkladı.
İtalya:
Aralık ayında atık sularda virüs bulunduğu ortaya çıktı.
Meksika:
Bir gün içinde 647 kişi daha öldü.
Hindistan:
Son 24 saat içinde 375 kişi öldü.
Çin:
Ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 27 yeni vakaya rastlandı. Yeni ölüm yok.
İspanya:
98 gün süren OHAL sonlandırıldı.
Afrika:
Son 24 saatte 10 binden fazla vaka görüldü.
Japonya:
Başkent ve çevresine yönelik seyahatlerin önü açıldı.
Rusya:
Moskova'da 34 kişi daha öldü.
Suudi Arabistan:
Can kayıpları bin 230'a yükseldi. 3 bin 941 yeni vaka saptandı.
Kanada:
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 396'ya çıktı.
Peru
: Son 24 saatte Kovid- 19 nedeniyle 199 kişi öldü.
İngiltere:
128 kişi daha öldü. Can kaybı 42 bin 589'a yükseldi.
Almanya:
Gütersloh kentindeki Tönnies et fabrikasında bin 29 işçide Kovid-19 tespit edildi.