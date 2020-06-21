George Washington’ın heykelini de yıktılar

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan ırkçılık tartışmaları sıcaklığını korurken, heykeller de protestocuların hedefi oluyor. Oregon eyaletinin Portlan kentinde göstericiler ülkenin ilk başkanı olan George Washington'ın heykeline yıktı. Başkent Washington DC'de de ırkçılık karşıtı bir grup gösterici, kölelik yanlısı Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike'ın heykelini ateşe verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Belediye Başkanı Muriel Bowser'a protestocuları gözaltına alma çağrısında bulundu.ABD'DE Oklahoma Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Tulsa kentindeki mitinginin iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Sağlık yetkilileri daha önce mitingde sosyal mesafe kuralına uyulmasının mümkün olmayacağı uyarısında bulunmuştu. Karar sonrası Trump'ın koronavirüs salgını sonrası dün yaptığı ilk mitinge 19 bin kişi katıldı.