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’da son 24 saatte 7 bin 728 yeni koronavirüs vakası

’da son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 584 bin 680’e ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 11:10 ABONE OL
Rusya’da son 24 saatte 7 bin 728 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 584 bin 680'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 584 bin 680'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 109 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8 bin 111'e ulaştığını açıkladı.

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Rusya’da son 24 saatte 7 bin 728 yeni koronavirüs vakası
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