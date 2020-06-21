Rusya’da son 24 saatte 7 bin 728 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 584 bin 680'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 584 bin 680'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 109 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8 bin 111'e ulaştığını açıkladı.

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