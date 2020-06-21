Son Dakika Haberi: Almanya'da flaş coronavirüs gelişmesi! Virüs bulaşma katsayısı...

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Son Dakika Haberi: 'da flaş coronavirüs gelişmesi! Virüs bulaşma katsayısı...

Son Dakika Haberi: 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 'dan gelen son açıklamada virüsün bulaşma katsayısının arttığı ifade edildi. İşte o gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.6.2020 22:38 Son Güncelleme: 21.6.2020 22:58 ABONE OL
Almanya'da flaş coronavirüs gelişmesi! Virüs bulaşma katsayısı...

Robert Koch Enstitüsü, 'da dört günlük virüs bulaştırma katsayısı R0 değeri ortalamasının 2,88'e yükseldiğini açıkladı.

Enstitü'nün bugün yayımladığı verilere göre, yedi günlük ortalama R değeri de 1,55'ten 2,03'e yükseldi.

Almanya'da flaş coronavirüs gelişmesi! Virüs bulaşma katsayısı...

Açıklamada, R değerindeki bu artışın büyük oranda Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki görülen vaka artışlarından kaynaklandığı belirtildi. Eyaletteki bir mezbahada çalışan 1300'den fazla işçide koronavirüs tespit edilmiş ve 7 binden fazla kişi de karantinaya alınmıştı.

Almanya'da flaş coronavirüs gelişmesi! Virüs bulaşma katsayısı...

Açıklamada, "Bölgesel görülen artışların dışındaki vaka sayılarının yükselip yükselmediği başta olmak üzere, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor" dedi.

Almanya'da flaş coronavirüs gelişmesi! Virüs bulaşma katsayısı...

Virüs bulaştırma katsayısı ya da kısa adıyla "R0" (R-naught) en basit haliyle bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteriyor.

Almanya'da flaş coronavirüs gelişmesi! Virüs bulaşma katsayısı...

R0 değeri hesaplanırken vaka sayısı ve can kaybı oranının yanı sıra kuluçka ve bulaşıcılık süresi, bulaşma yolu ve yöntemi gibi etkenler de hesaplamalara dahil ediliyor.

Almanya'da flaş coronavirüs gelişmesi! Virüs bulaşma katsayısı...

Uzmanlar, salgının kontrol altına alınmasında R değerinin 1'in altında tutulması gerektiğini söylüyor.

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Son Dakika Haberi: Almanya'da flaş coronavirüs gelişmesi! Virüs bulaşma katsayısı...
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