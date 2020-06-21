Son Dakika Haberi: Almanya'da flaş coronavirüs gelişmesi! Virüs bulaşma katsayısı...

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da dört günlük virüs bulaştırma katsayısı R0 değeri ortalamasının 2,88'e yükseldiğini açıkladı.
Enstitü'nün bugün yayımladığı verilere göre, yedi günlük ortalama R değeri de 1,55'ten 2,03'e yükseldi.
Açıklamada, R değerindeki bu artışın büyük oranda Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki görülen vaka artışlarından kaynaklandığı belirtildi. Eyaletteki bir mezbahada çalışan 1300'den fazla işçide koronavirüs tespit edilmiş ve 7 binden fazla kişi de karantinaya alınmıştı.
Açıklamada, "Bölgesel görülen artışların dışındaki vaka sayılarının yükselip yükselmediği başta olmak üzere, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor" dedi.
Virüs bulaştırma katsayısı ya da kısa adıyla "R0" (R-naught) en basit haliyle bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteriyor.
R0 değeri hesaplanırken vaka sayısı ve can kaybı oranının yanı sıra kuluçka ve bulaşıcılık süresi, bulaşma yolu ve yöntemi gibi etkenler de hesaplamalara dahil ediliyor.
Uzmanlar, salgının kontrol altına alınmasında R değerinin 1'in altında tutulması gerektiğini söylüyor.