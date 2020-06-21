Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı sona erdi, Mekke'de 3 ay sonra ilk namaz kılındı

'da , 'de 3 ay sonra ilk namaz kılındı

'da 23 Mart'tan bu yana yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan . şehrinde 3 ay önce kapatılan camiler, sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 12:05 Son Güncelleme: 21.6.2020 12:05 ABONE OL
Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı sona erdi, Mekke'de 3 ay sonra ilk namaz kılındı

Suudi Arabistan'da 23 Mart'tan bu yana yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Mekke şehrinde 3 ay önce kapatılan camiler, sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı.

YASAK SONA ERDİ!

Suudi Arabistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 23 Mart'tan bu yana tam ve kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi. Mekke şehrinde salgın tehlikesi nedeniyle 3 ay önce kapatılan camiler, sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı. Camilerin açılmasının ardından binlerce vatandaş camilere akın etti. Seccadesini evden getiren vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak 3 ay sonra ilk sabah namazını eda etti. Namaz öncesinde dezenfekte işlemi gerçekleştiren cami görevlileri, namaza gelen vatandaşların ateşlerini ölçtü.

Öte yandan, Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 154 bin 233'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 230'a yükseldi.

Mekke’de camiler 21 Haziran’da yeniden ibadete açılıyor Mekke'de camilerin pazar günü ibadete açılması için hazırlık yapılıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı sona erdi, Mekke'de 3 ay sonra ilk namaz kılındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA