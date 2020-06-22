ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 256 artarak 122 bin 259'a yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 122 bin 261 kişiye ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 122 bin 261'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 357 bin 667 vakanın tespit edildiği, bunlardan 980 bin 367'sinin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 255 bin 39 aktif vaka bulunuyor.

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