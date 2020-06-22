ABD’deki Türk polisinden flaş açıklamalar: Amerikalılar Türkiye'deki hastanelere hayran

TÜRKİYE ÇOK DEĞİŞTİ, ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM

Karaali açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Türkiye çok değişti. Senin gittiğin Türkiye ile şu an arasında dağlar kadar fark var dediklerinde ben zaten biliyorum, Allah'ıma hamd olsun değişiklikten dolayı gururluyum, keyfim yerine geliyor. Sadece ve sadece vatanımıza, milletimize kötü davranmayın sevin. İyi yerde olduğunuzu bilin" dedi.