ABD'den 4 Çinli medya kuruluşuna daha "yabancı misyon" tanımlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Misyon Yasası kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı CCTV, haber ajansı China News Service (CNS), People's Daily ve Global Times'ın "yabancı misyon" olarak tanınması ve bunlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar verdi.

Karara ilişkin yapılan bakanlık açıklamasında, söz konusu kuruşların 18 Şubat'ta aynı şekilde "yabancı misyon" olarak tanınan 5 Çinli medya kuruluşu ile aynı denetlemelere tabi tutulacağı belirtilerek, "Bu 9 kuruluşun hepsi büyük oranda Çin hükümetinin kontrolü altında ve Yabancı Misyon Yasası kapsamına girmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, kararın söz konusu kuruluşların yaptığı haberler nedeniyle alınmadığı ve ABD'de yaptıkları yayınlara karışılmayacağı kaydedilerek, kararın bu kuruluşların Çin Komünist Partisi için propaganda görevi görmesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Bu adımla, belirtilen medya kuruluşlarının ülke içinde herhangi bir yerde ofis açmak için ABD hükümetinden onay alması gerekecek.

Ayrıca tıpkı diplomatik misyonların yaptığı gibi bu kuruluşlar da yaptıkları personel değişikliklerini ve tüm istihdamları ABD Dışişleri Bakanlığına bildirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 18 Şubat'da Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu'nu da "yabancı misyon" olarak tanımış ve bunlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar vermişti.