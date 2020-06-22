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Havalimanı’na

Irak’ta Uluslararası Havalimanı’na düzenlendi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 22:46 ABONE OL
Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 1 adet Katyuşa roketi düştüğü ve saldırıda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Güvenlik Hücresi, roketin Bağdat'ın batısındaki Ebu Garib ilçesinden atıldığını aktardı.

Bağdat Uluslararası Havalimanı, çevresinde ABD ve Irak askeri tesislerinin yer alması nedeniyle son dönemde çok sayıda roketli saldırıya uğramıştı.

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Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı
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