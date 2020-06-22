Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dang Humması kabusu! Endonezya'da 60 binin üzerinde vaka tespit edildi! Halka uyarı...

kabusu! 'da 60 binin üzerinde vaka tespit edildi! Halka uyarı...

Tüm dünya Covid-19 kabusu ile mücadele ederken 'da başka bir salgın ortaya çıktı. Sivri sineklerin yaydığı ve bulaştırdığı vaka sayısı 60 bini geçti. Dang Humması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 385'e çıktı. Yayılımına karşı ilaçlama temizlik uyarısı yapıldı.

AA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 11:19 Son Güncelleme: 22.6.2020 11:22 ABONE OL
Dang Humması kabusu! Endonezya'da 60 binin üzerinde vaka tespit edildi! Halka uyarı...

9 milyonun üzerindeki vaka sayısındaki corona virüs tüm dünyayı tehdit ederken başka bir salgın ile mücadele ediyor. Sivrisineklerin yaydığı ve bulaştırdığı ülkenin kabusu haline geldi. Vaka sayısının 60 bini üzerine çıktığı dang humması nedeniyle 385 kişi de hayatını kaybetti.

Dang Humması kabusu! Endonezya'da 60 binin üzerinde vaka tespit edildi! Halka uyarı...

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yılbaşından bu yana vaka sayısının 64 bin 251'e ulaştığı uyarısında bulundu. Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, yaptığı açıklamada, 1 Ocak-17 Haziran arası dönemde ülke genelinde 64 bin 251 dang humması vakası görüldüğünü belirtti.

Dang Humması kabusu! Endonezya'da 60 binin üzerinde vaka tespit edildi! Halka uyarı...

SİVRİSİNEKLERİN ÜREME ALANI

Tarmizi, dang hummasının yayılımına karşı su birikintisi, atık su kanalı ve su depoları gibi sivrisinek üreme alanlarının ilaçlama ve temizliğine önem verilmesi konusunda halkı uyardı.

kaynaklı can kaybının şu ana kadar 385 olduğunu aktaran Tarmizi, 8 bin 930 vaka ile en fazla dang hummasının da Bali eyaletinde kayda geçtiği bilgisini paylaştı.

Dang Humması kabusu! Endonezya'da 60 binin üzerinde vaka tespit edildi! Halka uyarı...

YAĞIŞ BİTTİĞİNDE...

Tarmizi ayrıca nisan sonrası yağışlı dönemin sona ermesiyle haziran ayında genellikle daha az görülmesi beklenen dang hummasındaki vaka artışının nedenini araştırdıklarını ifade etti.

Dang Humması kabusu! Endonezya'da 60 binin üzerinde vaka tespit edildi! Halka uyarı...

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde vakalar artış gösteriyor.

Dang Humması kabusu! Endonezya'da 60 binin üzerinde vaka tespit edildi! Halka uyarı...

'da dang hummasından 2016'da 1598, 2017'de 493, 2018'de 344, 2019'da da 917 kişi yaşamını yitirdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dang Humması kabusu! Endonezya'da 60 binin üzerinde vaka tespit edildi! Halka uyarı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA