Dang Humması kabusu! Endonezya'da 60 binin üzerinde vaka tespit edildi! Halka uyarı...

SİVRİSİNEKLERİN ÜREME ALANI

Tarmizi, dang hummasının yayılımına karşı su birikintisi, atık su kanalı ve su depoları gibi sivrisinek üreme alanlarının ilaçlama ve temizliğine önem verilmesi konusunda halkı uyardı.

Dang humması kaynaklı can kaybının şu ana kadar 385 olduğunu aktaran Tarmizi, 8 bin 930 vaka ile en fazla dang hummasının da Bali eyaletinde kayda geçtiği bilgisini paylaştı.