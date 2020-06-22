Darbeci Sisi'nin işgal sözlerine tepki yağdı! 'Tehditlere boyun eğmeyiz'

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında Kununu, "Kulağımızın birinden girip diğerinden çıkan açıklamalar yapanlara, vakitlerini boşa harcamamalarını ve dikkatlerini ülkelerindeki teröre vermelerini tavsiye diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü DAEŞ'i ortaya çıktığı bölgenin dışında ilk bitirenlerin Libya ordusuna bağlı "Bunyan el-Mersus" birliklerinde görev yapan kahramanlar olduğunu kaydeden Kununu, "Kimse bize ders vermeye kalkmasın" ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi geçen cumartesi günü, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

LİBYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ!

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarına Libya Dışişleri Sözcüsü Sözcüsü Muhammed el-Kablavi'den yanıt geldi. Kablavi, Sisi'nin açıklamalarının yersiz olduğunu ifade ederek, "BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının 54'üncü maddesine göre kendimizi savunmak hakkımız. Türkiye ve Libya'ya olan tehditlere karşı boğun eymeyiz" dedi.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed El- Kablavi,Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren açıklamalarına ilişkin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirmelerde bulundu. Kablavi, Kahire yönetiminin açıkça Libya'nın içişlerine karışmaya çalıştığını bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Kablavi, Sisi'nin açıklamalarının açıkşa savaş sebebi olduğunu ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın (BM), 54'üncü maddesine aykırı olduğuna dikkat çekti. Kablavi, BMGK'nın 2441 sayılı kararının da üye ülkeleri, Libya hükümetine yardım sunmaya teşvik ettiğini kaydetti"

SİSİ VE HAFTER KAYBEDİYOR, BU ÇIĞIRTKANLIK BU YÜZDEN"

Kablavi, Mısır'ın darbeci lideri Sisi'nin "Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" açıklamasına ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: Hafter'in sözcüsü Mısır'daki pramitlere saldıracağımızı iddia ediyor. Bu çok komik. Hiç de inandırıcı bir durum değil. Bu kadar basit bir gerekçeye alet olan Mısır liderine de bir anlam veremiyoruz. Hafter ve Sisi kaybediyor. Bu çığırtkanlık ve saldırgan tavrın ana sebebi bu. Kaybetme psikolojisi içerisinde olduklarını buradan net bir şekilde görüyoruz"

"NE TÜRKİYE NE DE LİBYA BU TEHDİTLERE BOYUN EĞER"

Kablavi, Kahire yönetiminin tehditlerine boyun eğilmeyeceğini ifade ederek," Türkiye bizim kötü gün dostumuzdur. Bu tür tehditlere ne Türkiye ne de BM'nin meşru olarak tanıdığı hükümetimiz yani gerçek Libyalılar boyun eğer. Amacımız Libya'ya barış getirmektedir" diye konuştu.

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