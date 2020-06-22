Dünya Sağlık Örgütü: Günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül

Kovid-19'un etkisini kaybettiğine ilişkin ellerinde henüz bir kanıt olmadığına işaret eden Kerkhove, "Henüz gücünü kaybettiğini görmedik ama (DSÖ bünyesinde) küresel olarak bunu inceleyen bir grup insan var." şeklinde konuştu.

Kerkhove, virüsün ölümcül etkisini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bu virüsün çok ölümcül olduğunu vurgulamamız gerekiyor. İnsanlara enfekte olma şansı bulduğunda öldürücü olabiliyor. Dolayısıyla herkesin bu virüsü ciddiye almasını ve enfeksiyonu önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığından emin olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.