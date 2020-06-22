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Efsane Türk mimar yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 22.6.2020 ABONE OL
Efsane Türk mimar yaşamını yitirdi
Uzun yıllar ABD'de mimarlık yapan ve adı sokağa verilen Engin Artemel, Virginia'nın Alexandria şehrinde 81 yaşında hayatını kaybetti. Artemel, Alexandria Belediyesi'nde uzun yıllar mimar olarak çalışmış ve Alexandria şehrine katkıları dolayısıyla 'Yaşayan Efsane' ödülene layık görülmüştü. 2009 yılında ünlü mimarın adı, Virginia eyaletinde bir sokağa verilmiş ve şehre olan katkılardan dolayı limanda ismine plaket konulmuştu. 61 yıldır ABD'de yaşayan Artemel, üniversite eğitimi için cebinde 20 dolarla İstanbul'dan California'ya gitmişti.
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Efsane Türk mimar yaşamını yitirdi
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