İspanya'da son haftada Kovid-19 nedeniyle 21 kişi öldü

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 323 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün bir artırarak 28 bin 324 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda son 7 günde 21 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğu Madrid (8) ve Castilla y Leon (6) özerk yönetimlerinde görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 125 artan vaka sayısının, toplamda 246 bin 504'e yükseldiği bilgisi verildi.

İKİNCİ DALGA GÖRÜLEN YERLERDE TEDBİRLER ARTIRILDI

Öte yandan Kovid-19'a karşı mücadelede ülke genelinde "yeni normal" süreci başlasa da salgında ikinci dalga görülen yerlerde tedbirler tekrar artırıldı.

Ülkenin doğusundaki Aragon özerk bölgesinin Huesca kentindeki üç küçük yerleşim yerinde Kovid-19 vakalarında ikinci dalganın tespit edildiği açıklandı.

Bu zamana kadar ikinci dalga görülen 36 yerde kontrolün sağlandığını söyleyen Sağlık Bakanı Salvador İlla, şu andaki en büyük endişesinin Aragon'daki vakalar olduğunu kaydetti.

Buralarda restoranların yüzde 50 (yeni normallikte yüzde 75), havuzların üçte bir (yeni normallikte yarı yarıya) kapasiteye geri döndüğü, serbest dolaşımın mecbur olmadıkça yapılmamasının tavsiye edildiği bildirildi.

Ayrıca güneydoğudaki Murcia bölgesinde, Bolivya'dan gelen 3 kişide çıkan Kovid-19'un şimdiye kadar 16 kişiye bulaştığının tespit edildiği, 60 kadar kişinin de tedbir için karantinaya alındığı açıklandı.

Barselona'da ise sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve kalabalığın tespit edildiği 6 plajın pazar günü öğleden sonra yerel güvenlik yetkilileri tarafından kapatıldığı açıklandı.

Plajlara kalabalıkları tespit eden sensörler yerleştiren Barselona Belediyesi, yüzde 60'a kadar doluluk oranına müsaade ederken, bunun üzerine çıkılması halinde müdahale ediyor.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin 1534'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 259 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların sayısının 39 bin 392 olduğu bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 548 olarak verildi.



