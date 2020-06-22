İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya'da sahadaki durumun kendilerini endişelendirdiğini belirterek, Libya'yı her türlü bölme teşebbüsünden koruyacaklarını söyledi.

Di Maio ve Maas, başkent Roma'da devlet konukevi Villa Madama'da görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi bakan Di Maio, yaptığı konuşmada, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralacak olmasını ele aldıklarını belirterek, "Düzensiz göç, sosyal bir Avrupa, tek Pazar, AB'de mali ve ekonomik reformlar, yeşil dönüşüm ve dijital pazar gibi önemli konularda verebileceğimiz en yüksek katkıyı vermeye hazırız. Biz, Avrupa ekonomisinin yeniden başlamasını desteklemeye yönelik planı takdir ettik. Alman-Fransız teklifi tartışmayı doğru yöne sevk etti. Güçlü bir birlik sinyali gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Libya konusuna da değindiklerini aktaran İtalyan bakan, "Libya'da sahadaki durum bizi endişelendiriyor. Sirte'nin özgürlüğüne kavuşturulmasına yönelik operasyonlar yeni çatışmaları ve sivil can kayıplarını tetikleyebilir. İtalya, burada itidalli olma mesajını iletti. Bunu geçenlerde yaptığım Türkiye ziyaretimde de Türk mevkidaşım (Mevlüt) Çavuşoğlu'na belirttim. Libya'yı her türlü bölme teşebbüsünden koruyacağız." diye konuştu.

"Mısır da Libya'daki krizde kilit oyuncu olmaya devam ediyor ve diğer ülkeler gibi Berlin sürecinin masasına oturması tesadüf değil." ifadesini kullanan Di Maio, Libya'da siyasi çözüm vurgusu yaparak amaçlarının salgın krizi dolayısıyla sekteye uğrayan diplomasiyi, Berlin Süreci'ni yeniden başlatmak olduğunu belirtti.

Di Maio, Kovid-19 salgını boyunca Almanya'da tedavi gören 40 hastaları için Alman mevkidaşına teşekkür ederken, "İtalya, Fransa, Almanya ve Hollanda olarak yaptığımız aşı ittifakından ötürü memnunum. Olağanüstü sinerjiyle bunu geliştirebiliriz." dedi.

Luigi Di Maio, salgına ilişkin önlemlerin gevşetilmesinin ardından çok sayıda Alman turistin İtalya'ya geldiğini, bunun ekonomileri için iyi haber olduğunu söyledi.

MAAS'IN AÇIKLAMALARI

Konuk bakan Maas da Kovid-19 salgını dolayısıyla İtalya ve Avrupa'nın çok acı çektiğini, birçok gelişmeye rağmen bu mücadelenin halen kazanılmamış olduğunu belirtti.

Maas, kendi dönem başkanlıklarının "Avrupa'yı birlikte canlandırma" sloganı etrafında şekilleneceğini, bu konuda daha çok görüşme yapılması gerektiğini ancak bunların, bu yeniden başlatmanın nasıl olması gerektiği konusunda olacağını kaydetti.

Alman Bakan, "En acil görevimiz güçlü bir sosyal ve ekonomik yeniden başlatmaya sahip olmak ve bu da 1 Temmuz'da başlayacak olan Almanya dönem başkanlığının en önemli önceliği. Cesur ama dayanışma içinde bir Avrupa istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Amacımız, hiçbir Avrupa ülkesini geride bırakmamak." diyen Maas, kurtarma fonu üzerinde farklı yaklaşımlara sahip olsa da Avusturya ve Hollanda'nın da bu yönde gitmeye yeşil ışık yaktığını dile getirdi.

Maas, bugün Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için AB'nin oluşturduğu İrini operasyonunun komuta merkezini de ziyaret etmesinin önemli olduğunu, ne yapmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Avrupa'nın İrini operasyonu ile çok güçlü bir sinyal verdiğini anlatan Maas, "İrini, siyasi süreci ve Libya'da istikrarı gerçekleştirmek için çok önemli. Ambargoya yönelik çok fazla sayıda ihlal var. Bu operasyonu daha etkili kılmaya ihtiyaç var." dedi.

Di Maio da İrini operasyonu konusunda AB'nin dengeli bir yaklaşıma sahip olacağını ve bu operasyonun sadece deniz unsurlarıyla değil uçak ve uydu gibi hava unsurlarıyla da desteklenerek daha güvenilir olacağını bildirdi.

MAAS'TAN ROMA'DA ZİYARETLER

İki bakan, Villa Madama'daki görüşmelerinden önce sabah saatlerinde ilk olarak İrini operasyonunun Roma'daki komuta merkezini ziyaret etti.

Di Maio ve Maas, daha sonra Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne de ziyarette bulundu. Di Maio, burada yaptığı konuşmada da bu salgın sürecinde Almanya ile iş birliklerinin güçlendiğini ifade etti.