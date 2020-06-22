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’dan ’ye tepki: Açıklamaları savaş ilanı

Giriş Tarihi: 22.6.2020 ABONE OL
Libya’dan Sisi’ye tepki: Açıklamaları savaş ilanı
Libya Hükümeti, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale yönündeki açıklamalarını sert tepki gösterdi. Sisi'nin sözlerinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bunlar düşmanca adımlar, içişleri müdahale ve savaş ilanı olarak görülür.
Libya'nın tamamı kırmızı çizgidir ve kırmızı çizgiler alevli açıklamalarla değil şehitlerin kanıyla çizilir." Libya Parlamentosu da Sisi'nin askeri müdahale imasının, ülkenin egemenlik ve güvenliğine açık bir tehdit olduğunu bildirdi. Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır ise Sisi'nin açıklamalarını "savaş davullarını çalmak" olarak nitelendirdi. "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir" diyen darbeci Sisi, askerlere, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun" demişti.
Öte yandan dün Başkent Trablus'ta Türk ve Libya bayrakları ile toplanan protestocular, "Ey Sisi, ey Sisi, sana savaş esiri (Hafter) kaldı" sloganları attılar.
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Libya’dan Sisi’ye tepki: Açıklamaları savaş ilanı
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