Netanyahu'nun küstah önerisi basına sızdı! "Ya ilhaka destek ver ya da...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, koalisyon ortağı ve Savunma Bakanı Benny Gantz'a ya işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "ilhak" planına destek vermesini ya da hükümeti feshederek yeniden erken seçim kararı almayı önerdiği bildirildi.

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, "ilhak" planına ilişkin Başbakan Netanyahu ile Gantz arasında fikir ayrılıkları olduğu belirtildi.

İSRAİL KOALİSYON HÜKÜMETİNİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Haberde, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının Netanyahu için "hayat memat" meselesi haline geldiği iddia edildi.

ABD yönetiminin "ilhakı" desteklemek için plana Gantz'ın da onayını istemesi halinde, İsrail'deki koalisyon hükümetini zor günlerin beklediğine dikkati çekildi.

Haberde ayrıca, Netanyahu'nun Gantz'a ya "ilhak" planına destek vermesini ya da koalisyon hükümetini feshederek yeniden erken seçim kararı almayı önerdiği kaydedildi.

Bu nedenle gelecek birkaç günün yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin yanı sıra, Netanyahu-Gantz ortaklığındaki koalisyon hükümetinin geleceği açısından da oldukça "kritik" olduğuna işaret edildi.

Netanyahu ile Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

FİKİR AYRILIKLARI

İsrail basını, koalisyon hükümetinin iki ortağı Netanyahu ile Gantz arasında "ilhak" planının nasıl uygulanacağı konusunda bazı fikir ayrılıkları olduğunu belirtiyor.

Netanyahu ile Gantz, aralarındaki "ilhak" planına ilişkin fikir ayrılıklarını gidermek için geçen hafta iki kez bir araya gelmişti.

Görüşmeye Meclis Başkanı Yariv Levin ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'nin yanı sıra ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın da katılması dikkati çekmişti.

İsrail televizyonu: "Trump yönetimi İsrail'in ilhak planını görüşecek"

Hamas'tan İsrail'in "ilhak" planına karşı ulusal toplantı çağrısı

Netanyahu'dan "ilhak aşamalı olarak uygulanabilir" açıklaması