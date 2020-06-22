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2. faz normalleşmeye geçti! önlemleri azaltılıyor

ABD'de yeni tip (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen kenti, bugün ikinci faz normalleşmeye başladı.

Giriş Tarihi: 22.6.2020 18:24 Son Güncelleme: 22.6.2020 18:25 ABONE OL
New York 2. faz normalleşmeye geçti! Koronavirüs önlemleri azaltılıyor

İkinci fazda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre restoranlar açık havada hizmet verebilecek, mağazalar, kuaförler, emlak sektörü ve ibadet yerleri açılacak.

New York 2. faz normalleşmeye geçti! Koronavirüs önlemleri azaltılıyor

5 bine yakın restoranın açılacağı 'ta 45 bin kişiye istihdam sağlanması, kentte ise 300 bin kişinin iş yerlerine dönmesi bekleniyor.

Kuaför ve güzellik merkezleri ise hem çalışan sayısı hem de müşterileri yüzde 50 kapasite olması koşuluyla açılacak.

İbadet yerleri ise yüzde 25 kapasite ile açılabilecek.

New York 2. faz normalleşmeye geçti! Koronavirüs önlemleri azaltılıyor

Sağlık Departmanı'nın verilerine göre, enfeksiyon oranının yüzde 1'e gerilediği kentte günlük 100'ün üzerine vakası tespit ediliyor.

New York 2. faz normalleşmeye geçti! Koronavirüs önlemleri azaltılıyor

eyaletinde ise şimdiye kadar 411 binden fazla kişi Kovid-19'dan etkilendi, 31 bin üzerinde kişi ise hayatını kaybetti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde vaka sayısı 2 milyon 360 bini geçerken 122 binin üzerinde kişi öldü.

New York 2. faz normalleşmeye geçti! Koronavirüs önlemleri azaltılıyor
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New York 2. faz normalleşmeye geçti! Koronavirüs önlemleri azaltılıyor
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