Son dakika haberi: Corona virüsün sıfır noktasına tepki yağıyor! Salgına rağmen köpek eti festivalinde korkutan manzara...

Çin'in Vuhan kentinde bir pazar yerinden yayılan ve tüm dünyanın gündeminde yer alan coronavirüs salgınına rağmen Çin akıllanmıyor. Edinilen son dakika haber göre Çin'den köpek eti festivali görüntüleri gelmeye başladı. Çin'de 10 gün boyunca sürecek olan 'köpek eti festivalinde köpeklerin katledilip kazanlarda pişirilme görüntüleri sosyal medyadan tepkilere neden oldu.