Son dakika haberi: Corona virüsün sıfır noktasına tepki yağıyor! Salgına rağmen köpek eti festivalinde korkutan manzara...

Çin'in Vuhan kentinde bir pazar yerinden yayılan ve tüm dünyanın gündeminde yer alan coronavirüs salgınına rağmen Çin akıllanmıyor. Edinilen son dakika haber göre Çin'den köpek eti festivali görüntüleri gelmeye başladı. Çin'de 10 gün boyunca sürecek olan 'köpek eti festivalinde köpeklerin katledilip kazanlarda pişirilme görüntüleri sosyal medyadan tepkilere neden oldu.
KATLEDİP KAZANDA PİŞİRİYORLAR
Koronavirüs salgınına rağmen, köpeklerin katledilip kazanlarda pişirilme görüntüleri sosyal medyadan tepkilere neden oldu. Çin'in Guangksi bölgesinde Yulin kentinde her yıl 21 Haziran ve 30 Haziran arasında köpeklerin etlerini yeme festivalinden çirkin görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı.
SALGINA RAĞMEN DERS ALINMIYOR
Çinli uzmanlar, köpek eti yemenin sağlık riski oluşturacağını ve koronavirüs salgının devam ettiği bugünlerde böyle bir riskin alınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar, köpek ve kedi etinin tüketimine ilişkin çıkarılan yasağın caydırıcı olması gerektiği konusunda Pekin yönetimine çağrıda bulunuyor.