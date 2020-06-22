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Son dakika haberi: Corona virüsün sıfır noktasına tepki yağıyor! Salgına rağmen festivalinde korkutan manzara...

'in Vuhan kentinde bir hayvan pazarında ortaya çıkmış, Covid-19 tam kontrol altına alındı derken bu kez de Pekin'de bir gıda pazarında yeniden koronavirüs vakaları artmıştı. Edinilen son dakika haber göre, Çin'de tüm yaşananlara rağmen festivali başladı. Festivalin başlaması ile birlikte tepkiler de çığ gibi büyüdü. İşte coronavirüsün sıfır noktasında yaşanan akılalmaz olay...

DHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 12:52 Son Güncelleme: 22.6.2020 13:09 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsün sıfır noktasına tepki yağıyor! Salgına rağmen köpek eti festivalinde korkutan manzara

'in Vuhan kentinde bir pazar yerinden yayılan ve tüm dünyanın gündeminde yer alan salgınına rağmen Çin akıllanmıyor. Edinilen son dakika haber göre Çin'den festivali görüntüleri gelmeye başladı. Çin'de 10 gün boyunca sürecek olan 'köpek eti festivalinde köpeklerin katledilip kazanlarda pişirilme görüntüleri sosyal medyadan tepkilere neden oldu.

Son dakika haberi: Corona virüsün sıfır noktasına tepki yağıyor! Salgına rağmen köpek eti festivalinde korkutan manzara

10 GÜN SÜRECEK

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk ortaya çıktığı 'de 10 gün sürecek festivali yasaklara ve tepkilere rağmen başladı. Festival kapsamında köpeklerin katledildiği o görüntüler ise tepkilere yol açtı.

Son dakika haberi: Corona virüsün sıfır noktasına tepki yağıyor! Salgına rağmen köpek eti festivalinde korkutan manzara

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı 'in Yulin kentinde her yıl düzenlenen ve 10 gün sürecek "Liçi ve Festivali" (Lychee and Dog Meat Festival) dün itibariyle başladı.

Son dakika haberi: Corona virüsün sıfır noktasına tepki yağıyor! Salgına rağmen köpek eti festivalinde korkutan manzara

KATLEDİP KAZANDA PİŞİRİYORLAR

Koronavirüs salgınına rağmen, köpeklerin katledilip kazanlarda pişirilme görüntüleri sosyal medyadan tepkilere neden oldu. 'in Guangksi bölgesinde Yulin kentinde her yıl 21 Haziran ve 30 Haziran arasında köpeklerin etlerini yeme festivalinden çirkin görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı.

Son dakika haberi: Corona virüsün sıfır noktasına tepki yağıyor! Salgına rağmen köpek eti festivalinde korkutan manzara

SALGINA RAĞMEN DERS ALINMIYOR

Çinli uzmanlar, yemenin sağlık riski oluşturacağını ve koronavirüs salgının devam ettiği bugünlerde böyle bir riskin alınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar, köpek ve kedi etinin tüketimine ilişkin çıkarılan yasağın caydırıcı olması gerektiği konusunda Pekin yönetimine çağrıda bulunuyor.

Son dakika haberi: Corona virüsün sıfır noktasına tepki yağıyor! Salgına rağmen köpek eti festivalinde korkutan manzara

KÖPEK ETİ TİCARET HACMİ 15 MİLYON DOLAR

'de her yıl düzenlenen festivalde, ülkenin her yerinden Yulin kentine gelen tüccarları 10 gün boyunca bölgede köpek eti satıyor. Sadece bu festival için köpek eti ticaret hacminin, 15 milyon dolarları bulduğu ifade edildi.

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Son dakika haberi: Corona virüsün sıfır noktasına tepki yağıyor! Salgına rağmen köpek eti festivalinde korkutan manzara...
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