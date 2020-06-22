Son dakika: Ünlü profesörden dünyayı şaşkına çeviren coronavirüs açıklaması: Aşıya gerek kalmayacak...

"İDDİA FAZLA İYİMSER, KANIT YOK"

Bulaşıcı hastalık profesörü geçmişte benzer iddialarda bulundu, ancak aşırı iyimser olduğu için eleştirildi. Avustralya'daki Wollongong Üniversitesi'nden Dr.Gideon Meyerowitz-Katz, MailOnline'a virüsün etkisinin yitirmiş olduğu fikrinin şüpheli olduğunu ve iddiayı destekleyecek bir bilimsel kanıtın henüz bulunmadığını söyledi.

Öte yandan, pandeminin başlangıcında dünyada en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle yaklaşık 35 bin ölüm gerçekleşti.