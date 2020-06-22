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Trump ve Macron'dan 'da "ateşkes" vurgusu

ABD Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde 'da bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

AA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 22:07 ABONE OL

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede "önemli ikili ve bölgesel" konuların ele alındığına işaret eden Deere, "İki lider, Libya'da bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiği ve Libyalı taraflar arasındaki müzakerelerin hızlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. "ifadesini kullandı.

Deere, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Libya'daki çatışmanın daha da tehlikeli ve kolay kontrol hale gelmesini önlemek adına, tüm taraflardaki askeri tırmanmanın bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı." bilgisini paylaştı.

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Trump ve Macron'dan Libya'da "ateşkes" vurgusu
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