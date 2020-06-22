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Trump yine ‘ virüsü’ dedi

Giriş Tarihi: 22.6.2020 ABONE OL
Trump yine ‘Çin virüsü’ dedi
Koronavirüse en ağır kayıpları veren ABD'de, Başkan Donald Trump ilk seçim mitingini yaptı. Trump, Kovid-19 için yine "Çin virüsü" dedi. Ülkede ölenlerin sayısı 579 artarak 122 bin 3 oldu.
Dünya: Toplam vakalar 9 milyon 6 bin 320, ölümler 468 bin 721 oldu.
Brezilya: Bin 22 kişi daha öldü.
Meksika: Son 24 saat içinde 387 kişi öldü.
Hindistan: 306 kişi daha öldü. Günlük vaka artışı 15 bin 413 ile rekor kırdı.
Çin: 28 yeni vaka var. Çinli bilim insanları geliştirdikleri 6 aşıdan biri için faz-2 insan deneylerine başladı.
Yeni Zelanda: Salgın kontrol altına alındıktan sonra yeni vakalar çıkıyor.
Güney Kore: Bir gün içinde 48 yeni vaka daha var.
Afrika: Vaka sayısı 300 bini geçti.
İngiltere: Toplam ölümler 42 bin 632'ye yükseldi.
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Trump yine ‘Çin virüsü’ dedi
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