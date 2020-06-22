Trump yine ‘Çin virüsü’ dedi

Koronavirüse en ağır kayıpları veren ABD'de, Başkan Donald Trump ilk seçim mitingini yaptı. Trump, Kovid-19 için yine "Çin virüsü" dedi. Ülkede ölenlerin sayısı 579 artarak 122 bin 3 oldu.Toplam vakalar 9 milyon 6 bin 320, ölümler 468 bin 721 oldu.Bin 22 kişi daha öldü.Son 24 saat içinde 387 kişi öldü.306 kişi daha öldü. Günlük vaka artışı 15 bin 413 ile rekor kırdı.28 yeni vaka var. Çinli bilim insanları geliştirdikleri 6 aşıdan biri için faz-2 insan deneylerine başladı.Salgın kontrol altına alındıktan sonra yeni vakalar çıkıyor.Bir gün içinde 48 yeni vaka daha var.Vaka sayısı 300 bini geçti.Toplam ölümler 42 bin 632'ye yükseldi.