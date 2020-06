Türk bilim insanından büyük başarı

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'nde çalışan Türk bilim insanı Dr. Geylani Can, 400 bin dolarlık araştırma ödülünü kazandı. Kimyasal Biyoloji ve Moleküler Farmakoloji Bölümünde çalışma yapan Can, Amerikan Kanser Araştırma Kurumu ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmada, genç bilim insanlarına verilen 400 bin dolarlık "Transatlantik Araştırma Ödülü"nün sahibi oldu. Kanser başta olmak üzere birçok hastalık için yeni tedaviler bulmayı amaçlayan Can, DNA hasarlarının nasıl tamir edildiğini inceleyecek.