ABD, Haitili eski milis lideri Emmanuel Constant'ı sınır dışı etti

Constant, 1990'lı yıllarda cinayet ve işkence suçları işlediği gerekçesiyle ülkesinde aranıyordu.

Haiti Göç Ofisi Direktörü Jean Negot Bonheur Delva, Constant'ın, Kovid-19 salgını başladığından bu yana ABD tarafından sınır dışı edilen 24 göçmen arasında olduğunu söyledi.

EMMANUEL CONSTANT

Constant, 1994 yılında ABD'ye kaçtı.

Haiti'deki insan hakları örgütleri, Constant'ı 1991-1994 yılları arasında birçok Haitilinin öldürülmesinden ve işkence edilmesinden sorumlu tutuyor.

Haiti'deki yaşanılan olaylardan dolayı "günah keçisi" ilan edildiğini ileri süren Constant, Haiti'ye iade edilirse öldürüleceğini açıklamıştı.