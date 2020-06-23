ABD, Haitili eski milis lideri Emmanuel Constant'ı sınır dışı etti

Constant, 1990'lı yıllarda cinayet ve işkence suçları işlediği gerekçesiyle ülkesinde aranıyordu.
Haiti Göç Ofisi Direktörü Jean Negot Bonheur Delva, Constant'ın, Kovid-19 salgını başladığından bu yana ABD tarafından sınır dışı edilen 24 göçmen arasında olduğunu söyledi.
EMMANUEL CONSTANT
Constant, 1994 yılında ABD'ye kaçtı.
Haiti'deki insan hakları örgütleri, Constant'ı 1991-1994 yılları arasında birçok Haitilinin öldürülmesinden ve işkence edilmesinden sorumlu tutuyor.
Haiti'deki yaşanılan olaylardan dolayı "günah keçisi" ilan edildiğini ileri süren Constant, Haiti'ye iade edilirse öldürüleceğini açıklamıştı.