Amerika'dan son dakika Covid-19 açıklaması! Corona virüsten en fazla onlar etkileniyor

HASTANEYE KALDIRILMA OLASILIĞI...

ABD'de 1 Ocak-16 Mayıs'ta 325 bin Medicare sigortalısına Kovid-19 teşhisi konulduğu, yaklaşık 110 bininin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılanlarda siyahiler için sayının her 100 binden 465, beyazlar için ise her 100 binde 123 olduğu görüldü.

Hispanikler için de sayı her 100 binde 258 oldu. Asya kökenlilerde Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılığı beyazların bir buçuk katı çıktı.