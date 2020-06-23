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Amerika'dan son dakika açıklaması! Corona virüsten en fazla onlar etkileniyor

ABD hükümetinden çok çarpıcı bir koronavirüs açıklaması geldi. pandemisinin adeta merkez üssü haline gelen Amerika'dan gelen son dakika açıklamada 'dan en fazla etkilenenlerin o kökene sahip olan insanlar olduğu belirtildi. Corona virüs o kökene sahip insanların 4 kat daha fazla etkilendiği bilgisi gelirken Ulusal sağlık sigortası programı Medicare ve Medicaid Hizmet Merkezleri verileri de bu açıklamayı destekler nitelikte. Coronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan kişiler üzerinde yapılan araştırmada ilerlemiş böbrek rahatsızlıklarının da coronavirüs için ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 13:12 Son Güncelleme: 23.6.2020 13:12 ABONE OL
Amerika'dan son dakika Covid-19 açıklaması! Corona virüsten en fazla onlar etkileniyor

Amerika'dan son dakia akorona virğs açıklaması geldi. Dünyada en fazla vakası görülen ABD'den hastaneye yatırılma olasılığı ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Edinilen son dakika habere göre coronavirüs o kişileri daha fazla etkiliyor. 'a yakalanan kişiler üzerinde yapılan araştırmaya göre, koronavirüs teşhisi konulan kişilerin kökenleri de coronavirüsün seyrini etkiliyor. O kökene sahip kişiler covid-19'dan 4 kat daha fazla etkileniyor.

Amerika'dan son dakika Covid-19 açıklaması! Corona virüsten en fazla onlar etkileniyor

ABD hükümeti, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle siyahilerin hastaneye yatırılma olasılığının beyazların neredeyse 4 katı olduğunu açıkladı.

Ulusal sağlık sigortası programı Medicare ve Medicaid Hizmet Merkezleri verisi, Afrikalı Amerikalı ve Latin kökenlilerin Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen kesimler olduğunu gösteren benzer rakamları destekledi.

Amerika'dan son dakika Covid-19 açıklaması! Corona virüsten en fazla onlar etkileniyor

HASTANEYE KALDIRILMA OLASILIĞI...

ABD'de 1 Ocak-16 Mayıs'ta 325 bin Medicare sigortalısına Kovid-19 teşhisi konulduğu, yaklaşık 110 bininin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılanlarda siyahiler için sayının her 100 binden 465, beyazlar için ise her 100 binde 123 olduğu görüldü.

Hispanikler için de sayı her 100 binde 258 oldu. Asya kökenlilerde Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılığı beyazların bir buçuk katı çıktı.

Amerika'dan son dakika Covid-19 açıklaması! Corona virüsten en fazla onlar etkileniyor

İLERLEMİŞ BÖBREK RAHATSIZLIĞI KOVİD-19'DA CİDDİ RİSK

Ayrıca ilerlemiş böbrek rahatsızlığının Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma bakımından ırk, etnik köken ve yoksulluk gibi faktörlerden çok daha ciddi bir risk göstergesi olduğu gözlendi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirde Kovid-19 ölüm oranlarının siyahiler ve Hispaniklerde daha yüksek olduğunu açıklamış, Bulaşıcı Hastalıklar Bürosunun 6 Nisan tarihi itibarıyla toplam ölümlerin yüzde 63'ünü içeren istatistik raporunda da yaş grupları dikkate alındığında Hispanik ve siyahilerin ölüm oranının beyazlardan iki kat fazla olduğu görülmüştü.

Amerika'dan son dakika Covid-19 açıklaması! Corona virüsten en fazla onlar etkileniyor

ABD'nin diğer eyaletlerindeki ölüm oranları da New York'taki verileri doğruluyordu.

Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığınca yayımlanan verilere göre, siyahi nüfusun sadece yüzde 14 olduğu eyalette Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerde siyahilerin oranı yüzde 40 düzeyinde.

Amerika'dan son dakika Covid-19 açıklaması! Corona virüsten en fazla onlar etkileniyor
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Amerika'dan son dakika Covid-19 açıklaması! Corona virüsten en fazla onlar etkileniyor
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