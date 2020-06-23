Buzullara devasa muşamba

Alp buzlarını küresel ısınmayla artan yaz sıcaklarından korumak isteyen İtalya, buz kütlelerini büyük ve yansıtıcı bir muşambayla kaplıyor. Kuzey İtalya'daki Presena buzulu 1993'ten beri hacminin üçte birinden fazlasını kaybetti. Kayak sezonu bittiğinde ve teleferikler kızağa çekildiğinde korumacılar, erimeyi engellemek için Güneş ışınlarını engelleyen beyaz muşambalarla buz tabakasını örtmek için adeta yarışıyor. Çalışmayı yürüten Carosello- Tonale şirketinin başkanı, 34 yaşındaki Davide Panizza, "Bu bölge sürekli küçülüyor, o yüzden mümkün olduğu kadarını örtüyoruz" dedi.