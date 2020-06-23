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'den korkutan koronavirüs açıklaması! 'Salgın büyüyor'

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etksi altına koronavirüsle ilgili bir son dakika açıklama 'nden geldi. Koronavirüse karşı artık yavaş yavaş normale dönme adımlarının atılmaya devam ederken 'den gelen açıklama korkuttu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19 çekip gitmiyor. Aksine, pandemi büyüyor. Vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor." dedi. İşte Ghebreyesus'un koronavirüs açıklaması:

Giriş Tarihi: 23.6.2020 21:50 Son Güncelleme: 23.6.2020 21:58 ABONE OL
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması! 'Salgın büyüyor'

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) Kamu Hizmeti Günü nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen programın açılışında konuştu.

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması! 'Salgın büyüyor'

Kamuda görevli sağlık çalışanlarının durumuna değinen Ghebreyesus, "Sağlık çalışanlarının ihtiyacı olduğu şekilde vardiyalar arasında kalacakları güvenli bir yer temin ederek ve fiziksel güvenliklerini sağlayarak damgalanma, taciz ve saldırılara karşı korunmalarını sağlamalıyız." dedi.

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması! 'Salgın büyüyor'

Ghebreyesus, ülkelere çağrıda bulunarak, güvenli şekilde hizmet verebilmeleri için sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunması gerektiğini vurguladı.

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması! 'Salgın büyüyor'

Sağlık çalışanlarına gerekli ekipman ve malzemelerin de sağlanması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, sağlıklı bir toplum için mevcut sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve sağlık ve sosyal hizmetlerde daha çok iş fırsatı oluşturulmasının önemine işaret etti.

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması! 'Salgın büyüyor'

Konuşmasında, Kovid-19 salgınının gidişatına da değinen Ghebreyesus, "Kovid-19 çekip gitmiyor. Aksine, pandemi büyüyor. Vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor." uyarısında bulundu.

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması! 'Salgın büyüyor'
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DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması! 'Salgın büyüyor'
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