Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan Covid-19 açıklaması! "Corona virüs salgını her gün rekor kırıyor"

Açıklamada Covid-19 dünya çapında resmi olarak en az 465 bin 460 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu ve 8.84 milyondan fazla kişiye ise bulaştığı ifade edildi. Salgından en çok etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde, bu Pazartesi günü alınan verilere göre yaklaşık 2.24 milyon vakada 119 bin 453 ölü sayısına ulaşıldığı açıklandı. ABD'yi Brezilya (49 bin 976), Birleşik Krallık (42 bin 632), İtalya (34 bin 634) ve Fransa'nın (29 bin 640) takip ettiği belirtiliyor.