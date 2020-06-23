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'nden korkutan açıklaması! " salgını her gün rekor kırıyor"

(WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgını ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.Ghebreyesus ile ilgili yaptığı açıklamasında 21 Haziran Pazar günü itibariyle bir günde vaka sayısında korkutan bir artış yaşandığını dile getirdi. Son 1 milyon vakanın son 8 günde kaydedildiği belirtilirken pandeminin güçlü bir şekilde yayıldığı dile getirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 15:34 Son Güncelleme: 23.6.2020 16:15 ABONE OL
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan Covid-19 açıklaması! Corona virüs salgını her gün rekor kırıyor

'nden salgınına ilişkin önemli açıklamalar geldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, coronavirüs salgınını hala güçlü bir şekilde yayıldığını belirtirken son 8 günde vaka sayısının 1 milyon arttığına dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan Covid-19 açıklaması! Corona virüs salgını her gün rekor kırıyor

HER GÜN YENİ VE KORKUNÇ REKOR

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) İsviçre'nin Cenevre kentindeki genel merkezinden yapılan sanal basın toplantısında konuşan Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dün, 183 binden fazla yeni vakası bildirildi ki bu şimdiye kadar, tek bir günde kaydedilen en fazla vaka sayısı. Şimdi WHO'ya 8.8 milyondan fazla vaka bildirilmiş oldu. Neredeyse her gün yeni ve korkunç bir rekor kırdığımız anlaşılıyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan Covid-19 açıklaması! Corona virüs salgını her gün rekor kırıyor

Açıklamada dünya çapında resmi olarak en az 465 bin 460 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu ve 8.84 milyondan fazla kişiye ise bulaştığı ifade edildi. Salgından en çok etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde, bu Pazartesi günü alınan verilere göre yaklaşık 2.24 milyon vakada 119 bin 453 ölü sayısına ulaşıldığı açıklandı. ABD'yi Brezilya (49 bin 976), Birleşik Krallık (42 bin 632), İtalya (34 bin 634) ve Fransa'nın (29 bin 640) takip ettiği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan Covid-19 açıklaması! Corona virüs salgını her gün rekor kırıyor

GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YAYILIYOR

Basın toplantısına dünya çapında salgının hala güçlü bir şekilde yayıldığını bildiren WHO Genel Direktörü, "Bazı ülkeler vaka ve ölüm sayısında hızlı bir artış görmeye devam ediyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan Covid-19 açıklaması! Corona virüs salgını her gün rekor kırıyor

"PANDEMİ DAHA BÜYÜK NÜFUSA SAHİP ÜLKELERDE HIZLANIYOR"

WHO Acil Direktörü Dr. Mike Ryan ise sanal basın toplantısında "Pandemi daha büyük nüfusa sahip ülkelerde hızlanıyor" dedi.
Basın toplantısında WHO yetkilileri dünya ülkelerine dayanışma çağrısı yaparak, "Ülkeler, çok sayıda kritik hasta bulunan ülkelere arz önceliğini sağlamak için birlikte çalışarak dayanışma içinde olmalıdırlar'' denildi.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan Covid-19 açıklaması! "Corona virüs salgını her gün rekor kırıyor"
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