Günlük vaka artışında rekor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 21 Haziran'da dünya genelinde rekor günlük vaka artışı yaşandığını açıkladı. Günlük vaka sayısı 183 bini geti.Yeni vakaların çoğu Güney ve Kuzey Amerika'dan geldi. DSÖ'ye göre vakaların 50 binden fazlası Brezilya, ABD ve Hindistan'da görüldü. Artan vaka sayısı, artan test kapasitesiyle de ilişkilendiriliyor.Toplam vaka sayısı 9 milyon 140 bini aştı. Virüs nedeniyle 472 binden fazla kişi hayatını kaybetti.Virüs bulaşan kişi sayısı 22 bin 291 artarak 2 milyon 378 bin 948'e ulaştı. 287 kişi daha öldü.Başta bir mezbaha olmak üzere koronavirüs vakalarındaki bölgesel patlamalar ülke genelindeki katsayıya da yansıdı. Bulaştırma katsayısı 0.89'dan 2,88'e yükseldi. İkinci dalga endişesi kapıya dayandı.Yeni ölüm yok. 9'u Pekin'de 18 yeni vaka var.17 yeni vaka saptandı. Daejeon'da yasaklar geri döndü.78 kişi daha öldü. Ölümler 50 bini geçti.1044 kayıp daha.312 ölüm daha var.15 kişi daha yaşamını yitirince ölenlerin toplam sayısı 42 bin 647'ye yükseldi. Vakalar 958 artarak 305 bin 289 oldu.