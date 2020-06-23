Libya'da ateşkes çağrılarına temkinli yaklaşılmalı

BAE DİKTATÖRLER ÜZERİNDEN BÖLGEYİ KONTROL EDİYOR

-Körfez ülkelerinin darbeci Sisi'yi desteklemesinin nedeni nedir? Mısır gerçekten savaşa hazır mı?

Körfez ülkelerinden kastınız Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise bu ülkenin amacı açık. Ülke halklarının yönetime katılamadığı diktatöryel yönetim modellerini yeniden Orta Doğu'da hakim kılmak ve bu diktatörler üzerinden Orta Doğu'yu etkisi altına almaktır. Böylece BAE'nin çıkar ve söylemlerine uymayan her türlü toplumsal muhalefeti kontrol altında tutacak. Bunu gerçekleştirmek için de her yola başvuruyor. Bölgenin kan gölüne dönmesi, terör örgütlerinin desteklenmesi, yoksul ülke halklarının savaşçı olarak kullanılması ve ülkelerin bölünmesi dahil. Sisi'yi bir model, Mısır ordusunu da kullanışlı bir askeri güç olarak görüyorlar. ABD ve Avrupa ülkelerini de terör ve mülteci dalgaları ile bu diktatörlerin baş edebileceklerine dair söyle çeşitli söylemlerle ikna etmeye çalışmaktadırlar.

Mısır'ın 1950'lerden beri ciddi anlamda yatırım yaptığı bir ordusu var. Arap ülke ülkeleri arasında hem niceliksel hem de niteliksel anlamda Mısır en büyük orduya sahip. Öte yandan 1973 savaşından beri herhangi bir konvansiyonel savaşa girmediğini, büyük çaplı dış operasyonlara katılmadığını, Mısır siyaseti ve ekonomisine fazlasıyla angaje olması ordu'nun savaş kapasitesi ve kabiliyeti açısından dezavantajlı durumlardır. Ancak Sisi, az önce ifade ettiğimiz gibi hem iç politikada hem de ekonomik alanda sıkışmış olması dolayısıyla BAE ve Suudi finansmanını sağlamak için bir maceraya kalkışabilir. Bunun için de Amerika ve İsrail'den olumlu sinyaller alması gerekiyor. Bütün bu tabloya baktığımızda –iddalı gelebilir ama- Sisi savaşa gireceğim derken bir darbe ile de karşılaşabilir. Çünkü ordu ve istihbarat içinde Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Sisi'den çok farklı düşünen ekipler olduğunu biliyoruz.