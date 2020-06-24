Bakan Çavuşoğlu, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Kosova Dönem Başkanlığı ev sahipliğinde 25 Haziran'da videokonferans yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, "Sözkonusu toplantıya ülkemizi temsilen sayın bakanımız iştirak edecektir. Toplantıda COVİD-19 salgını sonrası dönemde iş birliği alanları ile Güneydoğu Avrupa bölgesindeki güncel gelişmeler ele alınacaktır. Söz konusu toplantının ardından ülkemiz 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle GDAÜ, 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı devralacaktır" denildi.