Devlet Başkanlığı Sarayı’nda 151 kişide virüs tespit edildi

Kovid-19 vakaları 9.2 milyonu, ölümler 476 bini aştı.Yabancı hacılar kabul edilmeyecek.46 yeni vaka saptandı. Ülkenin ikinci dalgayı yaşadığı açıklandı.: Son 24 saatte 22 yeni vakaya rastlandı.Son 24 saatte vaka sayısı 31 bin 496 artarak 2 milyon 409 bin 179'a ulaştı. Ülkede ölü sayısı ise 603 artışla 123 bin 213'e çıktı.Restoran, müze ve sinemalar 4 Temmuz'da açılabilir.Gütersloh kentinde vakaların artması üzerine eski önlemlere dönüldü.Moskova'da 153 kişi daha öldü. Restoran, kafe, gece kulüpleri dün açıldı..Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişinin Kovid-19'a yakalandığını belirtti.748 kişi daha öldü.1.044 kişi öldü.468 kişi öldü.178 kişi daha öldü.Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi.