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Devlet Başkanlığı Sarayı’nda 151 kişide virüs tespit edildi

Giriş Tarihi: 24.6.2020 ABONE OL
Devlet Başkanlığı Sarayı’nda 151 kişide virüs tespit edildi
Dünya: Kovid-19 vakaları 9.2 milyonu, ölümler 476 bini aştı.
Suudi Arabistan: Yabancı hacılar kabul edilmeyecek.
Güney Kore: 46 yeni vaka saptandı. Ülkenin ikinci dalgayı yaşadığı açıklandı.
Çin: Son 24 saatte 22 yeni vakaya rastlandı.
ABD: Son 24 saatte vaka sayısı 31 bin 496 artarak 2 milyon 409 bin 179'a ulaştı. Ülkede ölü sayısı ise 603 artışla 123 bin 213'e çıktı.
İngiltere: Restoran, müze ve sinemalar 4 Temmuz'da açılabilir.
Almanya: Gütersloh kentinde vakaların artması üzerine eski önlemlere dönüldü.
Rusya: Moskova'da 153 kişi daha öldü. Restoran, kafe, gece kulüpleri dün açıldı..
Guatemala: Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişinin Kovid-19'a yakalandığını belirtti.
Brezilya: 748 kişi daha öldü.
Meksika: 1.044 kişi öldü.
Hindistan: 468 kişi öldü.
Peru: 178 kişi daha öldü.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi.

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Devlet Başkanlığı Sarayı’nda 151 kişide virüs tespit edildi
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