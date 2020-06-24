Dışişlerinden Macron’a sert tepki: Akıl tutulması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Libya hakkında sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Macron'un hafızasını yoklayıp sağduyusunu harekete geçirmesi ile, bugün Libya'da yaşanan sıkıntıların kendisinin de desteklediği darbeci Hafter'in saldırılarından kaynaklandığını, Moskova ve Berlin'de ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddedenin yine savaş ağası Hafter olduğunu hatırlattı.Aksoy, "Yıllardır gayrimeşru yapılara verdiği destek nedeniyle Fransa'nın, Libya'nın kaosa sürüklenmesinde sorumluluğu bulunmakta, bu bakımdan Libya'da esas tehlikeli oyunu Fransa oynamaktadır" dedi. "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya'nın meşru hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir" diyen Aksoy, şu ifadeleri kullandı: "Macron ülkemize yönelik asılsız ithamlarla bu gerçeği örtbas etmeye çalışsa da, Libya halkı Fransa'nın kendi bencil çıkarları ve işbirlikçilerinin hedefleri doğrultusunda bu ülkeye verdiği zararları asla unutmayacaktır. Fransa asıl ilkeli tavrı, darbeci ve korsan Hafter'e bağlı milisler ve paralı askerlerin Tarhuna'daki toplu mezarlar başta olmak üzere masum sivillere yönelik işledikleri vahim savaş suçu vakalarının araştırılması konusunda sergilemelidir. Doğu Akdeniz'de kıyısı olmayan Fransa'nın sahildar bir ülke gibi davranmanın kendisine bölge konularında karar verme yetkisi tanımadığını artık anlaması gerekmektedir."TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgezmeli, bu testeğin sonuçsuz kalacağını görmelidir" mesajını paylaştı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Hafter'in Libya halkı karşısında gerilemesi sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözde açıklamalarının artması tesadüf değildir" dedi. Çelik, "Macron'un siyaseti, Libya halkının meşru iradesini ve geleceğini çalmaya çalışan darbecilere verilen bir destektir" değerlendirmesinde bulundu.