Heykellerden sonra sıra Piramitler’de

ABD'desiyahi vatandaş George Floyd'un beyaz bir polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık ve kölelik karşıtı gösteriler, Mısır Piramitleri'ne dayandı. ABD ve Avrupa'da düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde kölelik geçmişi olan heykeller de yıkılmaya başlanmıştı. Heykellere yönelik başlayan kölelik isyanı hareketi, Mısır'daki 4 bin yıllık piramitlerin de hedef alınması çağrısı yaptı. Sosyal medyada piramitlerin de kölelik yöntemi ile yapıldığını savunan gruplar, yıkılmaları gerektiğini dile getirmeye başladı. Bunun üzerine arkeologların alarma geçtiği öğrenildi.