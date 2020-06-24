Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Heykellerden sonra sıra Piramitler’de

Heykellerden sonra sıra Piramitler’de

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 24.6.2020 ABONE OL
Heykellerden sonra sıra Piramitler’de
ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un beyaz bir polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık ve kölelik karşıtı gösteriler, Mısır Piramitleri'ne dayandı. ABD ve Avrupa'da düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde kölelik geçmişi olan heykeller de yıkılmaya başlanmıştı. Heykellere yönelik başlayan kölelik isyanı hareketi, Mısır'daki 4 bin yıllık piramitlerin de hedef alınması çağrısı yaptı. Sosyal medyada piramitlerin de kölelik yöntemi ile yapıldığını savunan gruplar, yıkılmaları gerektiğini dile getirmeye başladı. Bunun üzerine arkeologların alarma geçtiği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Heykellerden sonra sıra Piramitler’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA