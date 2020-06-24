Libya'da neler oluyor? Sirte'ye operasyon başladı mı?

Libya'da Sirte'ye operasyon mu başladı? Libya'daki gelişmeler neler? Sıcak çatışma bölgelerinde son durum ne? Anadolu Ajansı Libya muhabiri Mücahit Aydemir, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

Son dakika: Libya'da Sirte'ye operasyon ne zaman başlayacak? | Video

ASKERİ YETKİLİLERDEN TEYİT EDİLEMEDİ

Aydemir, "Libya ordusu Sirte ve güneyindeki stratejik Cufra Hava Üssünün bulunduğu Cufra ilini almaya kararlı bu yönde sık sık açıklamalar geliyordu. Dün de bu konuda bazı iddialar ortaya atılmıştı operasyon başlayacağına ve bir takım hareketlilik olduğuna dair. Ancak askeri yetkililerden teyit edemedik net bir bilgi şu an için söz konusu değil. Ancak bölgeye yoğun askeri sevkiyat yapılmıştı." ifadelerini kullandı.

SİRTE LİBYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Libya'da darbeci Hafter'e karşı Sirte Operasyonu başladı mı? | Video

LİBYA'DA BİRLİĞİN YOLU SİRTE'NİN ALINMASINDAN GEÇİYOR

Barka eyaleti içindeki bazı aşırılık yanlıları Trablus'tan ayrılma ve sadece Petrol Hilali'nin kaynaklarına tek başına sahip olma çağrıları yapıyor. Dolayısıyla söz konusu bölgenin Libya hükümeti tarafından ele geçirilmesi sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bir zorunluluğa işaret ediyor.

Ancak Hafter milisleri ya güç dengesi ya da sonuçsuz alınamayan müzakereler nedeniyle Sirte ve petrol limanlarını uzun süredir ellerinde bulunduruyor. Bu durum, Yemen'de ya da Kore Yarımadası'nda olduğu gibi bölünmeye götürecek bir sebep olarak öne çıkıyor.

HAVA SAVUNMA OLMADAN ZAFER KAZANILAMAZ

Hafter güçleri moralleri bozuk halde doğuya doğru düzensiz bir şekilde çekilmelerine rağmen Libya ordusunun ilk günden Sirte'yi alamamasının en önemli sebeplerinden biri, Hafter'i destekleyen silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) devreye girmesi oldu.

Vişke'yi 6 Haziran'da ele geçiren Libya hükümeti güçleri Sirte'ye 3 koldan saldırı başlatmış, kısa süre içinde 110 kilometrelik bir alanda kontrolü sağlamış ve kentin batı girişine ulaşmışlardı.

Sirte'ye ulaşan Libya ordusu hava savunma sisteminden uzaklaşarak hava şemsiyesi dışında çıktığında ise Hafter'i destekleyen SİHA'lar tarafından maruz kaldığı ağır bombardıman sebebiyle birçok kayıp verdi.

Kentin bulunduğu coğrafyanın açık alan ve dağlardan yoksun bir bölge olması nedeniyle hava unsurlarından korunacak alan bulunmuyor. Bu sebeple Sirte etrafındaki cephe hatlarında taraflar arasında bir sonraki muharebe için sessiz bir hazırlık söz konusu.

Sirte'nin alınması için Hafter'e destek veren hava gücünün kullanılmasını engellemek gerekiyor. Bunun için ise kara unsurlarını hava saldırılarından koruyacak, kentin ötesine uzanan bir hava savunma şemsiyesi kurulması ve ileri hattaki birliklere geriden ağır top ateşi ile destek verilmesi elzem görünüyor.

Libya ordusu, söz konusu önlemler alınmadan harekete geçmesi durumunda ise, 1973 savaşında Sina Yarımadası'nda hava savunma şemsiyesinin dışına çıktığı için İsrail karşısında 250 tankını kaybeden Mısır ordusuyla benzer akıbeti paylaşabilir.

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