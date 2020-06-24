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7.5’lik depremle sarsıldı

Giriş Tarihi: 24.6.2020 ABONE OL
Meksika 7.5’lik depremle sarsıldı
Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meksika Ulusal Deprem Bilimi Enstitüsü, güney eyaleti Oaxaca'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Ülkenin merkez eyaletlerini de etkilediği kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün, Oaxaca'ya bağlı Coyul kentinin 9 kilometre batısı olduğu belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölge için tsunaminin değerlendirildiği belirtildi.
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Meksika 7.5’lik depremle sarsıldı
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