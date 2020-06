Pizzacı Hakkı ABD’de evsizlerin umudu oldu

Diyarbakır Silvan'da, lahmacun salonunda çalışırken cebinde 320 dolar ile gittiği New York'ta pizza imparatorluğu kuran Hakkı Akdeniz, evsizlere yardım sırasında koronavirüse yakalandı. Hastalığı yenmeyi başaran Akdeniz, New York'ta evsizlere, Türk öğrencilere ücretsiz pizza, çadır, uyku tulumu ve maske dağıtmaya devam ediyor. Akdeniz, haftanın iki günü bu yardımlarını kesintisiz sürdürüyor. Hayırsever kişiliği ve iş dünyasındaki başarılarla sayısız ödül ve plaketle onurlandırılan Akdeniz, New York'ta yaşayan Türk öğrencilere de destek oluyor.