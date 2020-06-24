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Son dakika: 'da tansiyon düşmüyor! önünde Amerikan bayrağı yaktılar

Siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. 'nın başkenti Washington DC'de ABD bayrağı ateşe verildi. Gece geç saate kadar süren eylemlerden gelen son dakika habere göre; bine yakın gösterici büyük bir Amerikan bayrağını ateşe verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 09:46 Son Güncelleme: 24.6.2020 09:51 ABONE OL
Son dakika: Amerika'da tansiyon düşmüyor! Beyaz Saray önünde Amerikan bayrağı yaktılar

Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington DC'de protestolar sürüyor. Siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilerinde ABD bayrağı ateşe verildi.

Son dakika: Amerika'da tansiyon düşmüyor! Beyaz Saray önünde Amerikan bayrağı yaktılar

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde George Floyd adlı siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar devam ediyor.

Son dakika: Amerika'da tansiyon düşmüyor! Beyaz Saray önünde Amerikan bayrağı yaktılar

Gece geç saatlere kadar süren eylemde, ırkçılık ve polis şiddetini eden göstericiler 'ın karşısındaki eski adı 16. cadde yeni adı Black Lives Matter Plaza'da toplanan yaklaşık bine yakın gösterici büyük bir ABD bayrağını ateşe verdi.

Son dakika: Amerika'da tansiyon düşmüyor! Beyaz Saray önünde Amerikan bayrağı yaktılar

BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Dün göstericilerin LaFayette Park'ta bulunan ABD'nin eski başkanlarından Andrew Jackson heykelini devirmek istemesinden sonra karşısında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Son dakika: Amerika'da tansiyon düşmüyor! Beyaz Saray önünde Amerikan bayrağı yaktılar

PROTESTOCULAR POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Washington DC polisi göstericilerin çevresine yaklaşmaması için etten duvar örerken göstericilerin sözlü tacizlerine maruz kaldı. Göstericiler zaman zaman kendi aralarında kavga ederken kimi gruplar arasında gerginlikler yaşandı.

Son dakika: Amerika'da tansiyon düşmüyor! Beyaz Saray önünde Amerikan bayrağı yaktılar

Tansiyonun yükseldiği gösteriler gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Son dakika: Amerika'da tansiyon düşmüyor! Beyaz Saray önünde Amerikan bayrağı yaktılar

TRUMP'TAN BAYRAK YAKANLARA: ALÇAKLAR

ABD Başkanı Trump, 'ın karşısında bayrak yakanlar için Twitter hesabından "Kongre'nin Amerikan Bayrağını yakan alçaklar hakkında bir şey yapmaması utanç vericidir. Bu hemen durdurulmalı" açıklamasında bulundu

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Son dakika: Amerika'da tansiyon düşmüyor! Beyaz Saray önünde Amerikan bayrağı yaktılar
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