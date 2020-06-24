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Son dakika: aşısı ile ilgili flaş gelişme! Coronavirüs aşısının fotoğrafı yayınlandı!

Dünya genelinde 9 milyonun üzerinde corna virüs vakası bulunurken 48 binin üzerinde kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Corona virüs vaka sayısı hızla artarken 'den son dakika bir bilgi geldi. Pandeminin ortaya çıktığı Çin'de corona virüs aşısında 2. aşamaya geçtiği bilgisi aşının ilk fotoğrafı ile servis edildi. Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle Covid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 480 bine yaklaşırken, salgının ortaya çıktığı Çin’den 2'inci aşamaya geçildiği aşının ilk fotoğrafı servis edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 11:04 Son Güncelleme: 24.6.2020 11:29 ABONE OL
Son dakika: Coronavirüs aşısı ile ilgili flaş gelişme! Coronavirüs aşısının fotoğrafı yayınlandı!

Çin Tıbbi Bilimler Akademisi (IMBCAMS) Tıbbi Biyoloji Enstitüsü koronavirüse (Covid-19) geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurmasının ardından aşılara ait fotoğrafları da basına servis etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün(DSÖ) duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6'sı Çin'de olmak üzere 8'i insanlar üzerinde deneniyor.

DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

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Son dakika: Coronavirüs aşısı ile ilgili flaş gelişme! Coronavirüs aşısının fotoğrafı yayınlandı!
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