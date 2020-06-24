Türk denizciler güvenli sularda

Dünya turu yaparken hava şartları nedeniyle Eritre'ye yanaşmak zorunda kalan 3 Türk denizci, bu ülkede yaklaşık iki ay alıkonulduktan sonra serbest bırakılınca Cibuti'ye gitti. Türk denizciler Selim Ekmekçioğlu, İbrahim Iğnak ve Lütfi Erman Atamer, 56 günlük alıkonulmanın ardından cumartesi günü özgürlüklerine kavuşunca daha önce yolculukları sırasında geçtikleri Cibuti'ye 3 günlük yolculuğun ardından geri döndü. Denizciler burada mart sonunda da kendilerine yardım eden Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya tarafından misafir edildi. Dünya turu yaptıkları "Murat Reis" isimli teknenin sahibi Selim Ekmekçioğlu (64), serbest bırakılmalarındaki çabaları için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve emeği geçen tüm Türk makamlarına teşekkür etti.Ekmekçioğlu, "Hedefimiz bir an önce Türkiye'ye dönmek. Vatanımızı çok özledik. Artık güvenli sulardayız, o yüzden çok rahatladık. Psikolojimiz düzeldi" ifadelerini kullandı. Denizcilerden 63 yaşındaki İbrahim Iğnak, "Eritre'de önce 15 gün karantinaya razı olduğumuzu söyledik. 15 günden sonra anladık ki daha fazla tutulacağız. Sebebini sormaya başladık. Biz sordukça etraf daha da sıkılaşmaya başladı" derken, Lütfi Erman Atamer (62) ise "Nisan sonuna kalınca mevsimi kaçırdık. 3 kere kuzeye gitmeyi denedik, olmadı. Birinde yelken yırtıldı, birinde balon yırtıldı, birinde motor arızalandı" şeklinde konuştu.