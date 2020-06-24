Türk üssüne intihar saldırısı engellendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişi, askerler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Somali'de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlasına 200 metre mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında Somali vatandaşı bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralanmış, kalleş saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmemiştir. Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve destekçilerini en sert şekilde lanetliyor, Somali halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Somalili kardeşlerimizi terör örgütleriyle mücadelesinde yalnız bırakmayacağız" açıklaması yapıldı.Mogadişu'da dün yaşanan olayda saldırganın TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karıştığı belirtildi. İntihar eylemcisi burada fark edilerek vuruldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamda da TURKSOM Üssü yakınındaki bir ilkokulun önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı şiddetle kınandı.