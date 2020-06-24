Türkiye ile ABD koordinasyon içinde

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en- Nemruş, Anadolu Ajansı'na Libya ordusunun Sirte operasyonu ve Türkiye ile işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Libya ordusunun Sirte'yi ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden geri alma hazırlıklarının sürdüğünü belirten Nemruş, "Bizim için herhangi bir kırmızı çizgi yok bizler tüm Libya topraklarını kurtarmak amacındayız" dedi.Nemruş, "Türkiye büyük bir ülke ve bizim de müttefikimiz, aynı zamanda da NATO üyesi, stratejik bir ilişkimiz var. Libya sahasında Türkiye, ABD ile koordinasyon halinde" dedi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar video konferans yoluyla görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi. Lavrov, Libya'da derhal ateşkes dışında bir seçenek olmadığını söyledi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Libya'da insan hakları araştırma misyonu kurulacağını açıkladı. Libya hükümeti işbirliğine hazır olduklarını açıkladı. Hafter milisleri sık sık sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. Son olarak da Hafter'e bağlı milislerin, sivil yerleşim yerlerine döşediği patlayıcılar, görüntülendi.