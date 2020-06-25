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'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ekime kadar 179 bini geçebileceği öngörüldü

Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsü, herhangi bir değişiklik olmazsa 1 Ekim'e kadar 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısının 179 bini geçeceği tahmininde bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 07:22 Son Güncelleme: 25.6.2020 08:00 ABONE OL
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ekime kadar 179 bini geçebileceği öngörüldü

Enstitünün yeni yayınladığı Kovid-19 projeksiyonunda, iş yerlerinin açılması ve toplumun salgına karşı tepkisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Nüfusun önemli bir kesiminin maske takmaya dikkat ettiği ancak bunun hala yetersiz olduğu belirtilen raporda, Amerikan halkının davranışlarında herhangi bir değişim söz konusu olmadığı takdirde, 1 Ekim itibarıyla Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 179 bin 106 olacağı öngörüldü.

Çalışmada, halkın yüzde 95'inin maske takması durumunda ise aynı tarihte ölü sayısının 140 bin civarında kalacağı tahmini yapıldı.

Washington Üniversitesinde yapılan çalışmada, maske takmanın Kovid-19 virüsünün bulaşma oranını yüzde 50'ye kadar düşürdüğü vurgulandı.

Washington Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsü, geçen hafta yayınladığı bir değerlendirmede ise 1 Ekim'e kadar ülkedeki ölü sayısının 201 bini geçeceğini öngörmüştü.

ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ABD'lilerin yüzde 74'ü, sıklıkla veya her zaman maske taktığını belirtiyor.

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ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ekime kadar 179 bini geçebileceği öngörüldü
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