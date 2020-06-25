Avrupa Birliği ve ABD arasında büyük kriz! AB'den ABD'ye uyarı!

ÜRÜN LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK

ABD Ticaret temsilciliği (USTR) dün yaptığı açıklamada, "Bu yeniden değerlendirme çerçevesinde, ABD Ticaret Temsilciliği hali hazırda ilave gümrük vergilerine maruz kalan bazı mevcut veya eski AB üyesi devletlerine ait olan ürünlerin listesinde değişiklik yapmayı değerlendiriyor" denildi.

USTR, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve Almanya'ya ait yaklaşık 3.1 milyar dolar değerindeki diğer başka ürüne de gümrük vergisi getirilebileceğini açıkladı.

ABD'NİN YENİ PLANININ NEDENİ

Bu yeniden değerlendirme, ABD'nin Avrupa Birliği ile Airbus ve Boeing şirketleri konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan kaynaklanıyor.

USTR yaptığı açıklamada, Avrupa'dan ithal edilen bir dizi ürüne konan gümrük vergilerinde değişiklik yapılabileceğini ve mevcut vergilerin devam ettirilebileceğini veya vergilerin arttırılabileceğini belirtti.

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