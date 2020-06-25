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ve ABD arasında büyük kriz! 'den ABD'ye uyarı!

ABD'nin bazı üyelerine yönelik ek gümrük vergisi planına 'den tepki geldi. Brüksel'deki AB merkezinden yağılan açıklamada bu girişimin karşılıklı ilişkileri olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuldu. ABD Ticaret temsilciliği (), , Fransa, İspanya ve Almanya'ya ait yaklaşık 3.1 milyar dolar değerindeki diğer başka ürüne de gümrük vergisi getirilebileceğini açıklamıştı

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 11:56 Son Güncelleme: 25.6.2020 12:13 ABONE OL
Avrupa Birliği ve ABD arasında büyük kriz! AB'den ABD'ye uyarı!

Avrupa Birliği (AB) bazı Avrupa ürünlerine ek gümrük vergisi planladığını açıklayan ABD'yi uyardı.

Brüksel'deki AB merkezinden yapılan açıklamada, böyle bir girişimin karşılıklı ilişkiler açısından "çok zarar verici" olacağı uyarısı yapıldı.
ABD, Avrupa'dan ithal ürünlere konulan gümrük vergilerini yeniden değerlendirmeyi ve çeşitli ürünler için olan vergi miktarında değişiklik yapmayı hedefliyor.

ÜRÜN LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK

ABD Ticaret temsilciliği (USTR) dün yaptığı açıklamada, "Bu yeniden değerlendirme çerçevesinde, ABD Ticaret Temsilciliği hali hazırda ilave gümrük vergilerine maruz kalan bazı mevcut veya eski AB üyesi devletlerine ait olan ürünlerin listesinde değişiklik yapmayı değerlendiriyor" denildi.

USTR, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve Almanya'ya ait yaklaşık 3.1 milyar dolar değerindeki diğer başka ürüne de gümrük vergisi getirilebileceğini açıkladı.

ABD'NİN YENİ PLANININ NEDENİ

Bu yeniden değerlendirme, ABD'nin Avrupa Birliği ile Airbus ve Boeing şirketleri konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan kaynaklanıyor.
USTR yaptığı açıklamada, Avrupa'dan ithal edilen bir dizi ürüne konan gümrük vergilerinde değişiklik yapılabileceğini ve mevcut vergilerin devam ettirilebileceğini veya vergilerin arttırılabileceğini belirtti.

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Avrupa Birliği ve ABD arasında büyük kriz! AB'den ABD'ye uyarı!
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