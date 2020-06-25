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'da tramvayın altına kalan Türk vatandaşı feci şekilde can verdi

'nın başkenti Viyana'da tramvayın çarptığı Hülya Y. adlı Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 11:07 ABONE OL
Avusturya'da tramvayın altına kalan Türk vatandaşı feci şekilde can verdi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da tramvayın çarptığı Hülya Y. adlı Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Avusturya'nın başkent Viyana'nın 12'inci bölgesindeki tramvay durağının yakınında dengesini kaybetmesi sonucu seyir halinde bulunan 62 numaralı tramvayın önüne düşen Hülya Y. hayatını kaybetti. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün öğle saatlerinde evine giderken başının dönmesi sonucu aniden dengesini kaybeden genç kadının seyir halindeki tramvayın önüne düştüğü belirtildi. Seyir halinde ilerleyen tramvayın vatmanın durma çalışmaları çaba vermezken Hülya. Y'nin olay yerinde feci şekilde can verdiği öğrenildi.

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Avusturya'da tramvayın altına kalan Türk vatandaşı feci şekilde can verdi
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