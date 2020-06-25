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Bolsonaro maske takmazsa ceza ödeyecek

Giriş Tarihi: 25.6.2020 ABONE OL
Bolsonaro maske takmazsa ceza ödeyecek
Brezilya'da Federal Mahkeme, daha önce koronavirüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen, sosyal mesafeye dikkat etmeyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun maske takması gerektiğine hükmetti. Mahkeme, Bolsonaro'nun maske takmamaya devam etmemesi halinde her gün için 2000 real (yaklaşık 388 dolar) ceza ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.
DÜNYA GENELİ: Vaka sayısı 9 milyon 446 bini geçti. Ölenlerin sayısı ise 482 bini aştı.
ABD: Salgın nedeniyle doğumların 500 bin azalması bekleniyor.
AVRUPA: Kovid-19'un yarattığı gelecek endişesi ve olumsuz psikolojiyi değiştirmeye çalışan ülkeler, salgınla ilgili günlük basın toplantıları ve veri güncellemelerini kaldırıyor.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: Pandemi büyüyor. Vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor' açıklamasında bulundu.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: 28 BM personeli hayatını kaybetti.
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Bolsonaro maske takmazsa ceza ödeyecek
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