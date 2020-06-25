Coronavirüsün pençesindeki Brezilya'dan ürküten görüntüler! Cesetleri çöp poşetlerine koyuyorlar

DEVLET BAŞKANI SALGINI CİDDİYE ALMIYOR

Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro ise salgını ciddiye almamakla suçlanıyor. Bolsonaro önce resmi koronavirüs rakamlarının her gün açıklanmasını yasaklamıştı ve bu karar mahkeme kararıyla bozulmuştu. Daha sonra bir federal hakim, Bolsonaro'ya toplum içinde maske takmasını zorunlu kılan mahkeme emri verdi.